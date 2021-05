Stamattina visita senatrice Segre a comunità Sant'Egidio

ROMA, 19 MAG - Questa mattina la senatrice a vita Liliana Segre ha incontrato, a Sant'Egidio, il fondatore Andrea Riccardi insieme ad altri esponenti della Comunità. Nel colloquio - si legge in una nota - si è parlato a lungo di come diffondere, soprattutto tra i giovani, la cultura nella non violenza e della pace. Si è affrontato anche il tema dell'integrazione degli immigrati, con particolare riferimento al modello dei corridoi umanitari. (ANSA).