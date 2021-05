La biografia di Philip Roth trova un nuovo editore

NEW YORK, 19 MAG - La nuova, controversa biografia di Philip Roth non è più senza casa: tre settimane dopo l'annuncio di W.W. Norton di interromperne pubblicazione e distribuzione, il libro ha trovato un nuovo editore. Norton aveva scaricato la biografia dopo che varie donne erano uscite allo scoperto accusando l'autore, Blake Bailey, di molestie sessuali e stupri. La biografia è stata ora acquistata da Skyhorse Publishing, la stessa casa editrice indipendente che ha pubblicato il memoir di Woody Allen "A proposito di niente", a sua volta messo all'indice da Hachette, il suo primo editore. "Philip Roth: The Biography" uscirà in 'economica' il 15 giugno e "appena possibile", probabilmente in settimana, in versione e-book e audiolibro. "Sono orgoglioso di pubblicarla", ha detto il presidente della casa editrice Tony Lyons, secondo cui una biografia "deve esser giudicata dalla qualità della scrittura, dall'importanza del soggetto e dal valore degli studi alle spalle", tutti standard che, a suo avviso, si ritrovano nel libro di Bailey. (ANSA).