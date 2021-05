Clima: Letta, transizione verde sia anche giusta

ROMA, 19 MAG - "La transizione verde deve essere una transizione giusta. Perché la lotta al cambiamento climatico avrà successo solo se avremo la giustizia climatica. Altrimenti, il rischio è quello di ampliare, piuttosto che ridurre, le disuguaglianze esistenti". Così il segretario del Pd Enrico Letta durante il Dublin Climate Dialogue, l'evento di avvicinamento alla Cop26, la conferenza sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite. Letta ha ringraziato per l'invito ai Dialoghi sul clima di Dublino e sottolineato "l'importanza di quanto è stato discusso e sarà discusso in questi due giorni e quale prodotto sarà presentato alla Presidenza della Cop26". Quindi ha ricordato come "gli impegni internazionali dell'Italia sono stati fondamentali per portare l'azione per il clima in prima linea nell'agenda globale". "A settembre, l'Italia ospiterà la riunione pre-COP a Milano, il cui scopo è fornire a un gruppo selezionato di paesi un ambiente informale per discutere e scambiare opinioni", poi "a fine ottobre, ospiterà anche il summit del G20 di Roma, che avrà tre priorità: persone, pianeta e prosperità", ha aggiunto. (ANSA).