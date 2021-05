Comunali: Roma; Bertolaso,mio futuro è lontano da capitale

ROMA, 19 MAG - "Ho ripetuto il mio diniego più volte e in diverse occasioni, motivandolo con ragioni personali che hanno assoluta priorità. Sono lusingato dai continui e ripetuti apprezzamenti e ringrazio quei concittadini che in vari modi mi esortano a cambiare idea, ma il mio futuro prossimo è già scritto lontano da Roma. Chiedo rispetto e comprensione per questa mia decisione e prego di evitare, da oggi in poi, di coinvolgere il mio nome nel totocandidati". Così Guido Bertolaso su fb ribadisce il suo no alla candidatura a Roma per il centrodestra. (ANSA).