Covid: Mattarella, importante aver riaperto tutte le scuole

ROMA, 19 MAG - "Essere qui in questa scuola mi ha fatto pensare e voglio sottolineare una cosa: pensavo a come è importante aver riaperto le scuole, tutte le scuole, ed essere qui per sottolineare la ripresa della vita normale in Italia". Lo ha detto il presidente Sergio Mattarella in occasione della presentazione de 'Il mio diario', l'agenda scolastica della Polizia di Stato in una scuola romana. (ANSA).