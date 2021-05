M5s, Rousseau sta macchiando nobile storia Movimento

ROMA, 18 MAG - "Non comprendiamo come un compagno di viaggio con cui si è fatto un percorso insieme stia macchiando una così nobile storia con atti che la legge non ammette. È inaccettabile che un soggetto privato possa tentare di ostacolare l'attività di una forza politica del Parlamento e di governo, accampando pretestuose e incomprensibili motivazioni, anche di natura economica". Così il M5s in un post in cui annuncia il rifiuto odierno di Rousseau di consegnare i dati degli iscritti. (ANSA).