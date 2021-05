Valentino sarà 'fur free' dal 2022

MILANO, 18 MAG - Valentino diventerà fur free dal 2022: la decisione di dire addio alle pellicce è annunciata dalla maison, in una nota, dove spiega anche che "in linea con gli obiettivi di ridefinizione del proprio posizionamento competitivo", "focalizzerà le proprie energie su un'unica etichetta". Il progetto prevede di concludere la produzione e commercializzazione di REDValentino alla fine del 2023 con la fall winter 2023 / 2024. "Maison de Couture - dice il ceo Jacopo Venturini - per noi significa creatività, unicità, intimità e mindset inclusivo. Il concetto fur-free è perfettamente allineato ai valori della nostra azienda. Stiamo avanzando velocemente nella ricerca di materiali differenti e in ottica di una maggiore attenzione all'ambiente per le collezioni dei prossimi anni." L'azienda di pellicce Valentino Polar, con sede a Milano, concluderà la produttività a fine del 2021. L'ultima collezione ad includere la pellicceria sarà la Fall/Winter 2021-22. Per quanto riguarda l' etichetta REDValentino, la cui ultima collezione sarà la Fall/Winter 2023-24, le attività legate al business di REDValentino verranno sospese a partire dal 2024. "La visione estetica del nostro Direttore Creativo - unita allo spirito artigianale delle lavorazioni e all'eccellenza nell'esecuzione - si armonizza perfettamente con nuove tecnologie e obiettivi futuri. Gli input a cui i clienti, o i nostri Friends of the House, sono quotidianamente esposti sono tantissimi. In uno scenario del genere - spiega ancora Venturini - la concentrazione di messaggi su uno e un solo brand potrà sostenere una crescita più organica della Maison." L'azienda - spiega ancora la nota della maison - "sta già lavorando a stretto contatto con le rappresentanze sindacali per la gestione delle tematiche organizzative di cui sopra e in ottemperanza alle regolazioni vigenti in ogni paese" (ANSA).