60 anni "Merda d'Artista": galleria NY celebra con video

NEW YORK, 18 MAG - "Merda d'Artista" di Piero Manzoni compie 60 anni questo maggio e a New York la galleria Houser and Wirth celebra l'anniversario con un numero speciale della sua rivista Ursula e con video in cui artisti, curatori e collezionisti descrivono l'importanza dell'irriverente opera sia dal punto di vista personale che nel panorama della storia dell'arte del Novecento. "La domanda piu' triviale, 'cosa c'e' dentro quella scatoletta', continua a divertirmi perche' ancora non c'e' risposta", dice il collezionista Walter Baldi secondo cui "non ci sara' mai una risposta", mentre la scatoletta aumenta di valore: dall'equivalente di 30 grammi d'oro di quando Manzoni produsse l'opera, a 10 mila grammi del metallo prezioso: "L'idea sciocherebbe lo stesso creatore, quel piccolo genio". Partecipano alla carrellata, tra gli altri, l'artista Judith Berstein, secondo cui "Artist's Shit" ha "allargato la definizione di arte", e Carlos Basualdo, responsabile della sezione di arte contemporanea al Museum of Fine Arts di Filadelfia, che inquadra "Merda d'Artista" nel contesto del panorama della pop art: "Precede di un anno la 'Campbell Soup' con cui Warhol fece una simile presa di posizione sul rapporto tra merci e arte". Houser and Wirth ha dedicato nel 2019 due mostre parallele alle opere piu' significative di Manzoni, un precursore dell'arte concettuale scomparso a meno di trent'anni nel 1963. (ANSA).