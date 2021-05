Rousseau a iscritti M5s, trasferitevi da noi

ROMA, 18 MAG - "Ogni iscritto può esercitare il diritto alla portabilità dei dati (ex art. 20 GDPR) e richiedere il trasferimento ad altro Titolare, tra cui ad esempio Associazione Rousseau". Lo scrive l'associazione sul blog delle Stelle dove fornisce le indicazioni per esercitare la migrazione sul sito e richiedere che "l'Associazione Movimento 5 Stelle trasferisca ogni dato oggetto di trattamento effettuato attraverso la Piattaforma Rousseau ad Associazione Rousseau come nuovo titolare al Trattamento". (ANSA).