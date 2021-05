Roma: Meloni, Bertolaso non ha ancora declinato

ROMA, 18 MAG - "Che Bertolaso non accetterà non è una notizia, è una voce. Ho scambiato alcuni messaggi e non ha ancora declinato, quindi aspetterei. Se dovesse farlo è ovvio che ci si deve vedere. Lo sto chiedendo da tempo e penso che Salvini possa convocare un tavolo nei prossimi giorni, meglio farlo lì il dibattito che via media. Con questo battage ci si logora". Così la leader di FdI, Giorgia Meloni, a "Oggi è un altro giorno", su Rai 1. (ANSA).