Omofobia:Ostellari,congiunti ddl Zan e ddl Ronzulli-Salvini

ROMA, 18 MAG - "I regolamenti esistono per tutelare anche chi non li conosce. Mi spiace per chi grida allo strappo, certificando una certa ignoranza delle regole. O, peggio, la volontà di trasgredirle. Oggi in commissione Giustizia ho applicato l'art. 51 del regolamento del Senato e quindi ho congiunto il ddl Zan con il ddl Ronzulli-Salvini, che saranno trattati insieme. Basta bugie e basta pretendere scorciatoie. Proseguiamo il dibattito serenamente. La democrazia funziona così". Così il senatore della Lega Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. (ANSA).