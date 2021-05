Cina: panico a Shenzhen, 'trema' il grattacielo SEG Plaza

PECHINO, 18 MAG - Momenti di panico a Shenzhen dove oggi pomeriggio uno dei grattacieli più alti della Cina ha cominciato inspiegabilmente a oscillare e a tremare, costringendo l'evacuazione immediata dell'edificio. Secondo quanto ha riferito sul suo account Wiebo l'Ufficio di gestione delle emergenze della città, il SEG Plaza è stato interessato dal fenomeno pur in assenza di segnalazioni di terremoti nell'area. Le immagini postate sui social in mandarino hanno mostrato chiaramente le oscillazioni dell'edificio che, con i suoi 356 metri di altezza, è il 72/mo più alto del mondo: completato nel 2000, la torre si trova nel quartiere Futian e ospita un importante mercato dell'elettronica e vari uffici nel centro di una delle città cinesi in più rapida crescita. Il grattacielo, che prende il nome da Shenzhen Electronics Group, è stato sottoposto a sigilli alle 14:40 locali (le 10:40 in Italia), secondo i resoconti dei media locali, mentre l'Ufficio di gestione delle emergenze ha avviato le indagini per capire le cause del fenomeno. "Dopo aver controllato e analizzato i dati di varie stazioni di monitoraggio dei terremoti nella città, oggi non è stato registrato alcun sisma", ha riferito una nota. Tutti gli occupanti sono stati evacuati dall'edificio in sicurezza e gli esperti, per ora, hanno riferito di non aver trovato "crepe nel terreno che circonda l'edificio e nessun pezzo di muro esterno caduto o danneggiato". Non è stato ancora chiarito come le autorità gestiranno la situazione, con la torre nel cuore di una città di oltre 12 milioni di persone. Il SEG Plaza è la 18/ma torre più alta di Shenzhen, secondo il database del Council on Tall Buildings and Urban Habitat. L'anno scorso le autorità cinesi hanno vietato la costruzione di edifici più alti di 500 metri, disponendo limiti di altezza già applicati in città come Pechino. Cinque dei grattacieli più alti del mondo si trovano in Cina, incluso il secondo che è la Shanghai Tower di 632 metri. Shenzhen è il cuore hi-tech cinese, ospitando colossi come Tencent e Huawei, vantando anche il quarto grattacielo più alto del pianeta, il PingAn Finance Center di 599 metri. (ANSA).