Bologna Children's Book Fair, 2022 in presenza 21-24 marzo

ROMA, 18 MAG - Bologna Children's Book Fair - BCBF, la più importante fiera internazionale dedicata all'editoria per bambini e ragazzi, che si svolgerà online, dal 14 al 17 giugno, anche nel 2021, a causa della pandemia, guarda al futuro. E annuncia le date della 59/ma edizione che si terrà in presenza dal 21 al 24 marzo. Ospite d'onore si conferma Sharjah, già in programma per l'edizione 2020. (ANSA).