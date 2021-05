Borsa: a Tokyo apertura in rialzo (+0,82%)

TOKYO, 18 MAG - La Borsa di Tokyo inizia la seduta col segno più, in controtendenza malgrado la frenata degli indici azionari Usa, e i dati che confermano la contrazione dell'economia giapponese nel primo trimestre. In apertura il Nikkei segna un aumento dello 0,82% a quota 28,053.623, e un guadagno di 228 punti, recuperando dai minimi in 4 mesi fatti segnare lo scorso venerdì. Sul mercato valutario lo yen è poco variato sul dollaro a 109,20, e sull'euro a 132.80 (ANSA).