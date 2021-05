Biden chiama Netanyahu, 'supporto a cessate il fuoco'

WASHINGTON, MAY 17 - Joe Biden ha telefonato oggi al premier israeliano Benyamin Netanyahu, esprimendo "il suo sostegno per un cessate il fuoco" e discutendo "l'impegno Usa con l'Egitto e altri partner a questo scopo". Lo rende noto la Casa Bianca . Biden ha poi "ribadito il suo fermo sostegno al diritto di Israele di difendersi contro gli indiscriminati attacchi di razzi" e i due presidenti "hanno discusso i progressi dell'esercito israeliano contro Hamas ed altri gruppi terroristici a Gaza". Biden ha infine incoraggiato il premier di Israele a fare ogni sforzo per garantire la protezione di civili innocenti". (ANSA).