ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna punta al bianco, solo 23 casi

CAGLIARI, 17 MAG - Dai numeri da zona rossa a indici da zona bianca in sette settimane. E' il percorso della Sardegna che già dal 24 maggio potrebbe ritornare ad una situazione che non prevede nemmeno il coprifuoco. Nell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale, infatti, l'Isola registra soli 23 nuovi casi, un dato che rimanda ai numeri della fine dell'agosto 2020, quando ancora si accennava alla seconda ondata. In Provincia di Oristano, poi, non c'è stato neanche un caso nelle ultime 24 ore. In totale sono stati eseguiti 1.248.965 tamponi, per un incremento complessivo di 4.884 test rispetto al dato precedente, per un tasso di positività dello 0, 47%. Dopo quota zero di ieri, però, ci sono quattro nuovi decessi (1.437 in tutto), mentre prosegue il calo dei ricoverati: 250 in tutto: 211 (-1) nei reparti non intensivi, mentre resta invariato (39) il numero dei pazienti in terapia intensiva. In attesa di quello che potrebbe essere un nuovo cambio di coloro e il ritorno al bianco oggi l'Isola si è svegliata in fascia gialla: riaperti bar e ristoranti, con tavolini piazzati nelle piazze e nelle strade per accogliere i clienti rigorosamente e soltanto all'aperto. Porte aperte anche nei musei e luoghi della cultura. E al Teatro Lirico di Cagliari si rivede il pubblico in sala. Nel frattempo già il prossimo fine settimana potrebbe esserci il primo La Open Day per i vaccini anti-Covid, eventi già stati sperimentati, con successo, in altre regioni. E anche le farmacie dell'Isola sono pronte alla somministrazione: manca solo la firma sull'intesa con la Regione per dare il via alle inoculazioni in oltre 300 punti sparsi per il territorio. Intanto si è conclusa domenica pomeriggio la campagna di vaccinazione anti-Covid sulla popolazione di La Maddalena con l'80% della popolazione vaccinata. In tre giorni sono state inoculate 4.252 dosi, che si aggiungono alle 3.150 già somministrate agli abitanti dell'isola prima del 14 maggio. In totale sono 7.402 i residenti, dai 16 anni in su, che hanno ricevuto la prima dose. (ANSA).