Covid: scendono ancora positivi, ma vittime risalgono a 140

ROMA, 17 MAG - Scendono ancora i positivi al coronavirus nelle 24 ore, a fronte di un crollo dei test della giornata di domenica, ma risalgono le vittime, secondo i dati del ministero della Salute. Sono 3.455 i casi registrati, mentre ieri erano stati 5.753. Sono invece 140 i morti, 93 erano stati ieri. Sono appena 118.924 i tamponi molecolari e antigenici effettuati; ieri i test erano stati 202.573. Il tasso di positività è del 2,9%, stabile rispetto al 2,8% di ieri. Sono 1.754 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, in calo di 25 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite, mentre gli ingressi giornalieri sono stati 69 (ieri 60). Nei reparti ordinari sono invece ricoverate 12.024 persone, 110 meno di ieri. In totale i casi dall'inizio dell'epidemia sono 4.162.576, i morti 124.296. I dimessi ed i guariti hanno raggiunto quota 3.715.389, con un incremento di 9.305 unità nelle ultime 24 ore. Gli attualmente positivi sono 322.891, in calo di 5.991 rispetto a ieri. In isolamento domiciliare ci sono 309.113 persone, 5.856 in meno rispetto a ieri. (ANSA).