++ Napoli: Pd e M5S sanciscono alleanza per le amministrative ++

NAPOLI, 17 MAG - Il Pd e il Movimento Cinque Stelle di Napoli si sono riuniti oggi a Napoli per sancire definitivamente l'alleanza per le amministrative. I rappresentanti si sono incontrati in un bar di Posillipo per chiudere definitivamente l'accordo e saranno insieme a Napoli nella corsa per eleggere il nuovo sindaco. Per il M5S c'erano i parlamentari Alessandro Amitrano, Luigi Iovino, Gilda Sportiello, e i consiglieri di Municipalità Lorenzo Iorio e Fabio Greco, mentre per il Pd c'era il segretario di Napoli Marco Sarracino, il presidente metropolitano Paolo Mancuso e la segretaria dei Gd Ilaria Esposito. (ANSA).