Berlusconi: ex giudice Esposito, parteciperò a giudizio Ue

ROMA, 17 MAG - "Ho dato mandato ai miei legali di chiedere di potere partecipare al giudizio che si svolgerà a Strasburgo, presenteremo delle memorie e documenti". E' quanto annuncia l'ex giudice Antonio Esposito, presidente della sezione di corte di Cassazione che nel 2013 emise la sentenza nel procedimento Mediaset per evasione fiscale, commentando la decisione della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha rivolto dieci domande al Governo italiano in relazione alla vicenda giudiziaria che coinvolse l'ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi. "Entro il 15 settembre il governo è chiamato a rispondere ai rilievi avanzati dalla Cedu - aggiunge Esposito -. Già da qualche mese ho avanzato ai miei legali la richiesta di essere presente in giudizio. Siamo pronti a depositare atti in quella sede". (ANSA).