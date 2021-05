Berlino, vergognose manifestazioni antisemitismo in Germania

BERLINO, 17 MAG - "Esattamente con la stessa chiarezza con cui giudichiamo i fatti di Israele, diciamo: quello che è successo in questi giorni in termini di manifestazioni di antisemitismo e di odio nei confronti degli ebrei è vergognoso". Lo ha detto il portavoce del governo tedesco, Steffen Seibert, in conferenza stampa a Berlino. È particolarmente grave, ha aggiunto il portavoce, che una giornalista israeliana sia stata aggredita a Berlino durante una manifestazione nel weekend. Questo "fa molta rabbia", ha spiegato. (ANSA).