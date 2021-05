Cile: Costituente, in testa indipendenti e sinistra

(ANSA-AFP) - ROMA, 17 MAG - Candidati indipendenti e partiti di sinistra risultano in testa nella corsa a far parte della nuova Assemblea Costituente cilena chiamata a riscrivere la carta fondamentale, la prima dopo la caduta di Pinochet nel 1990. Con poco più della metà dei voti scrutinati dopo due giorni di consultazioni, la destra al potere ha raccolto solo il 21,37% dei voti, rispetto al 33,19% dei candidati allineati a partiti di sinistra. Il resto è andato ai candidati indipendenti. Se queste indicazioni saranno confermate, la destra non avrà la capacità di controllare le decisioni dell'Assemblea Costituente, composta da 155 rappresentanti e la Costituzione sarà completamente riscritta. (ANSA-AFP).