Spiagge: Lignano, sindaco, 'per ora poco movimento'

UDINE, 15 MAG - Sorprendentemente, si sta registrando in queste ore una scarsa affluenza a Lignano Sabbiadoro, una delle località turistiche del litorale del Fvg tra le più note e frequentata non soltanto da locali e italiani provenienti da altre regioni, ma anche da turisti della vicina Austria, per non contare i tedeschi. Sicuramente a scoraggiare i bagnanti e i vacanzieri in generale nel corso della prima giornata di apertura degli impianti balneari, sarà stato il tempo non proprio da mare. Per tutta la mattina il cielo è stato coperto da dense nubi, poi si è verificata una piccola apertura. La temperatura, comunque, è abbastanza alta. "Al momento non si registra molto movimento nella località, auspichiamo che il bel tempo continui anche domani, quando si potrà effettivamente valutare l'afflusso verso la nostra spiaggia nel corso di questo weekend". Ha detto all'ANSA il sindaco di Lignano Sabbiadoro, Luca Fanotto, commentando l'andamento in città del primo giorno di riapertura, appunto, riferendosi all'intera area costiera, da Muggia a Lignano. Ieri, proprio lungo tutta la costa della regione, si è svolto un singolare e suggestivo evento simbolico, l'apertura in contemporanea di oltre 25.000 ombrelloni, con anche ola fatte sempre con gli ombrelloni. (ANSA).