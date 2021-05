Sottosegretario,porrò a ministro tema salivari per maturità

ROMA, 15 MAG - "Condivido la riflessione sull'opportunità di utilizzare i test salivari già per gli esami di terza media e di maturità. Porrò il tema all'attenzione del ministro Patrizio Bianchi". Lo ha detto all'ANSA il sottosegretario all'Istruzione Rossano Sasso. A chiedere test salivari subito per gli esami di terza media e poi per la maturità è lo Snals con Elvira Serafini. "Con l'autorizzazione del ministero a poter utilizzare i test salivari, auspichiamo possano essere utilizzati subito per gli esami di Stato. Il Covid sta colpendo le fasce di alunni giovani e giovanissimi, con le varianti sono presi di mira anche i piccoli. Sarebbe importantissimo tutelare docenti, personale ata e alunni: con questi test sarebbero certi che non ci sono casi di positività. Chiediamo la gratuità di questi test per tutti, personale e studenti", dice la segretaria dello Snals. (ANSA).