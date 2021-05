Cina: almeno 12 vittime per due tornadi a Wuhan e Suzhou

PECHINO, 15 MAG - E' di almeno 12 vittime il bilancio aggiornato di due tornadi che ieri sera in Cina hanno colpito Wuhan, capoluogo di Hubei, e Suzhou, città alle porte di Shanghai. Secondo gli ultimi dati forniti dalle autorità locali e rilanciati dai media cinesi, risultano esserci ancora diversi dispersi, mentre il conto totale dei feriti è salito a circa 250 persone. In entrambi i casi, i forti venti, che hanno superato i 200 km orari, hanno provocato pesanti danni, tra cui l'abbattimento di case, alberi e capannoni. Decine di soccorritori sono al lavoro per rintracciare le persone ancora disperse, per la messa in sicurezza degli edifici colpiti e per il ripristino delle infrastrutture danneggiate.(ANSA).