Covid: Solinas, da Speranza conferma zona gialla da lunedì

CAGLIARI, 14 MAG - Il ministro della Salute ha comunicato alla Regione il passaggio alla zona gialla, confermando la riclassificazione dell'Isola nella fascia di minor rischio. Lo annuncia il governatore della Sardegna Christian Solinas in una nota nella quale osserva che "il cambio di classificazione sarebbe già potuto avvenire la settimana scorsa, stando ai principali indicatori che misurano la diffusione del virus sul nostro territorio. Un risultato che premia i grandi sforzi messi in campo per contrastare la pandemia e il sacrifico dei sardi. L'allentamento delle restrizioni - conclude - consentirà, in sicurezza, la ripartenza di tante attività". (ANSA).