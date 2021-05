Comuni: Salvini, Bertolaso,Albertini? C.destra li appoggia

ROMA, 14 MAG - "Oggi sono uscito da un sequestro e non vorrei passare per sequestratore di candidati: Bertolaso e Albertini sono ottimi candidati, ma non posso costringerli. Io sono contento che il centrodestra sia unito. Ora dipende da loro: ho portato a loro, in dote, l'unità del centrodestra, ora decidano . Se saranno loro i candidati sono contento, altrimenti sceglieremo altri uomini all'altezza". Così il leader della Lega, Matteo Salvini su SkyTg24 (ANSA).