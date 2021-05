Rai: Letta, serve cambiamento radicale

ROMA, 14 MAG - "Noi siamo per un cambiamento radicale, forte, per una discontinuità profonda, lo dico a Draghi che nelle prossime settimane farà proposte sulla guida dell'azienda, la Rai non può più continuare così, quello che è successo a Rai 2, con una propaganda così becera e bieca contro l'Europa è intollerabile". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, nella replica alla direzione Pd. (ANSA).