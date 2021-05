Draghi-Kerry, avanti insieme su clima e decarbonizzazione

ROMA, 14 MAG - Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha incontrato questa mattina a Palazzo Chigi l'Inviato Speciale del presidente Usa per il Clima, John F. Kerry. Nel corso del colloquio - a quanto rende noto Palazzo Chigi - è stata discussa l'importanza di una stretta collaborazione fra Italia e Stati Uniti per affrontare con efficacia l'emergenza climatica e la sfida della decarbonizzazione in tutti i fori multilaterali, a partire dal G7, dal G20 e dalla Cop26, e per cogliere le opportunità offerte dalla transizione ecologica. (ANSA).