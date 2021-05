Meloni, nessuna rivalità con Salvini ma mia fermezza paga

ROMA, 14 MAG - Fdi, all'opposizione, cresce nei sondaggi. Il Carroccio è in calo. I rapporti fra lei e Salvini sono tesi? La domanda viene rivolta da Avvenire alla leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni che subito punta a spegnere eventuali polemiche politiche: "Non mi piace che si costruisca una rivalità. Salvini, come scrivo nel libro (la sua biografia "Io sono Giorgia", ndr) ha una grande capacità di interpretare i sentimenti della gente. Io sono diversa, ma ora la mia fermezza sta pagando". Questo, lascia intendere, non scava necessariamente un solco nel centrodestra e assicura che sui candidati "decideremo la prossima settimana. E il centrodestra resterà unito, non c'è altra scelta. I nostri elettori ci vogliono al governo insieme". (ANSA).