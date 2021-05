Sparisce prima della prova del pranzo di nozze, trovata auto

VARESE, 14 MAG - L'auto di Riccardo Giuliani, il 35enne scomparso da Busto Arsizio (Varese) lo scorso 25 aprile, è stata trovata ieri a Como, con all'interno il suo portafogli e il suo giubbotto. La denuncia della famiglia, presentata ai carabinieri di Legnano dove risiedono i genitori del 35 enne, ha dato il via alle operazioni di ricerca. Giuliani, che dovrebbe sposarsi il prossimo 29 maggio, è uscito di casa il giorno prima del pranzo di prove delle nozze, senza lasciare alcun messaggio alla fidanzata, ai genitori o ad un amico. "Mi basta sapere che stia bene, qualsiasi cosa possa aver fatto non importa, lo amo e conosco i suoi pregi e i suoi difetti, aspetto una sua telefonata" ha detto all'ANSA Apryl, da sei anni fidanzata con Giuliani. "Sabato ci siamo sentiti via messaggio, io ero impegnata nelle ultime prove dell'abito, lui doveva lavorare", racconta la giovane di origini filippine ancora sconvolta per l'accaduto. "La sera - prosegue - quando gli ho scritto, mi ha detto che era impegnato in una videochiamata, così gli ho chiesto di scrivermi quando fosse andato a dormire". Cosa che non ha fatto. "La mattina gli ho scritto chiedendo perché non avesse risposto, ha ricevuto il messaggio ma non lo ha letto - continua Apryl - Lo aspettavo verso le 12 per andare al ristorante, poi mi ha chiamato sua madre per chiedere notizie e mi sono preoccupata". (ANSA).