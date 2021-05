Infortunio a una gamba per De Niro in Oklahoma

ROMA, 14 MAG - Infortunio a una gamba per Robert De Niro mentre era impegnato in Oklahoma per il nuovo film di Martin Scorsese, il noir Killers of the Flowers Moon. Lo ha riportato per primo il sito Tmz ma la notizia è stata confermata da testate come Deadline e Variety. L'incidente non è accaduto sul set o durante le riprese e l'attore è già tornato a New York per farsi visitare. Sulla gravità dell'infortunio non ci sono dettagli ma la produzione del lungometraggio non subirà ritardi perché sembra che l'interprete di Taxi Driver avesse già girato gran parte delle sue scene. Il film è tratto dal bestseller di David Grann ed è ambientatonel 1920 in Oklahoma. Si rievoca la serie di oltre 60 fra omicidi e scomparse avvenuta tra il 1921 e il 1926 di nativi americani appartenenti alla Osage Nation, in una zona ricca per la presenza nel territorio del petrolio. Crimini noti anche come il regno del terrore di Osage. La storia ripercorre anche l'indagine intergovernativa sui fatti, cui prese parte l'Fbi. Qualche giorno fa è uscita la prima immagine ufficiale del film, con DiCaprio nei panni di Ernest Burkhart, e Lily Gladstone nel ruolo di Mollie Burkhart, una donna di etnia Osage che si innamora di Ernest. Nel cast di anche,Jesse Plemons, Tantoo Cardinal, Cara Jade Myers, JaNae Collins, Jillian Dion, William Belleau, Jason Isbell, Louis Cancelmi, Scott Shepherd, Sturgill Simpson. Produce Apple Studios, la sceneggiatura è scritta da Eric Roth e dallo stesso Scorsese. I produttori, insieme al regista, sono Dan Friedkin e Bradley Thomas di Imperative Entertainment, Leonardo DiCaprio e Appian Way Productions. (ANSA).