Pd: Orlando, alleanza con M5s? Non è finita, ma è complicata

ROMA, 14 MAG - L'alleanza col M5s del Partito democratico è "complicata", e "questo lo sapevamo, l'abbiamo sperimentato nelle scorse elezioni regionali. Non credo che sia finita, credo che sia una strada obbligata, e credo che sia anche una opportunità, nel senso che, perché vada avanti, bisogna cambiare noi stessi e cambiare i 5s. È una prova che dobbiamo riuscire a superare, mettendo in evidenza i limiti, ma anche cercando anche di far leva sulle energie che può mettere in campo questa alleanza". A dirlo il ministro del Lavoro Andrea Orlando, intervistato stamani su Radio24. (ANSA).