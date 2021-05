Dipinto di Picasso venduto per oltre 103 milioni di dollari

NEW YORK, 13 MAG - Il dipinto 'Donna seduta vicino a una finestra (Marie-Thérèse)' di Pablo Picasso è stato venduto ieri per 103,4 milioni di dollari durante un'asta organizzata da Christie's, a New York. La tela di 1,46 x 1,14 metri, dipinta nel 1932, era stata veduta a 90 milioni di dollari ed è arrivata a 103,4 milioni dopo una battaglia di oltre 19 minuti tra collezionisti. L'opera, che rappresenta l'amante e musa ispiratrice di Picasso, Marie-Thérèse Walter, ha quasi raddoppiato l'importo della stima iniziale fornita da Christie's, ovvero 55 milioni di dollari. (ANSA).