Giustizia: Letta, riforme subito, i referendum ritardano

ROMA, 13 MAG - "Non crediamo in questa fase ad altre forme e modalità di riforma" della giustizia. "L'idea di buttare la palla in calcio d'angolo facendo altri, ennesimi referendum" non va bene, visto che questi "temi hanno bisogno di risposte entro questa estate, se non vogliamo bloccare il processo del recovery. Ecco perché il Pd si schiera convintamente con Draghi e Cartabia. Facciamo oggi le riforme, facciamole tutte insieme, ci mettiamo al lavoro con spirito non di parte". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, durante l'incontro in streaming 'Le proposte Pd sulla giustizia'. (ANSA).