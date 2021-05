Giustizia: Letta, inconcepibili scandali Csm, ora riforma

ROMA, 13 MAG - "L'immagine uscita dalle ultime scandalose notizie sulle vicende del Csm è uno stimolo in più per fare le riforme a partire da quella del Csm. Siamo per cambiare le forme di autogoverno della magistratura, che hanno fallito, siamo per garantire e difendere l'indipedenza della magistratura ma indipendenza e attuali forme dell'autogoverno non sono la stessa cosa, perché le attuali forme di autogoverno con gli scandali del Csm sono inconcepibili". Lo ha detto il segretario Pd, Enrico Letta, durante l'incontro in streaming 'Le proposte Pd sulla giustizia'. (ANSA).