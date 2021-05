Recovery: D'Incà,maggioranza sfilacciata,intervengano leader

ROMA, 13 MAG - "Percepisco uno sfilacciamento all'interno della maggioranza, ma non bisogna utilizzare temi come quello delle riaperture per piantare bandierine e cercare visibilità. Vedo delle tensioni nei partiti della maggioranza che si riverberano sulle attività parlamentari e sul rapporto tra le singole forze politiche. Credo sia corretto pensare a un coinvolgimento dei leader politici che sono chiamati a una prova di grande responsabilità facendosi carico della situazione del nostro Paese e andando oltre i sondaggi". Lo dice il ministro ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, in un'intervista ad Huffington post. "Interpreto le sollecitazioni del presidente" Mattarella "come un richiamo a tutti i partiti a concentrarsi sulle azioni che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi", dice D'Incà commentando quanto emerso ieri dopo un incontro del capo dello Stato con i presidenti delle Camere. "Serve una piena condivisione di un percorso di iniziativa governativa e parlamentare per la messa a terra del Pnrr. Non possiamo permetterci di sbagliare o sarà la storia a giudicarci, non i sondaggi", aggiunge. (ANSA).