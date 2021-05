Libri:esce saggio di Letta,è derby in libreria con Meloni

ROMA, 13 MAG - "Anima e cacciavite. Per ricostruire l'Italia": a due mesi dal ritorno in Italia per prendere la guida del Pd, esce in libreria per Solferino, il 27 maggio, il saggio di Enrico Letta che spiega le ragioni del suo ritorno alla politique politicienne. E si annuncia un derby in libreria con "Io sono Giorgia", il libro della leader Fdi, da pochi giorni sugli scaffali e già in testa alle classifiche, nel quale Meloni parla per la prima volta di sè a tutto tondo. (ANSA).