Camera: lunedì visita del Presidente Fico a Vienna

ROMA, 13 MAG - Il Presidente della Camera dei deputati, Roberto Fico, si recherà a Vienna lunedì 17 maggio per una visita ufficiale. La mattina alle 10 in programma la visita al Consiglio nazionale austriaco e l'incontro con l'omologo Wolfgang Sobotka. Alle 13 bilaterale con Christian Buchmann, Presidente del Consiglio federale dell'Austria. Nel pomeriggio il Presidente Fico si recherà invece nella sede dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica, dove incontrerà il direttore generale Rafael Grossi. (ANSA).