Tesoro: in asta Btp 30 anni tassi sopra il 2%

(rpt corretta alla quarta riga) ROMA, 13 MAG - Il Tesoro ha collocato 1,75 miliardi di Btp a 30 anni con un rendimento medio che supera quota 2% (2,06%). In asta anche il titolo a 3 anni, per il quale sono stati collocati 3 miliardi di euro con un rendimento de -0,06% in calo rispetto a -0,17% precedente. Infine sul titolo a 7 anni sono stati collocati 4,5 miliardi con un rendimento dello 0,69%. (ANSA).