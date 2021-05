Nasce Premio Domina, Sky per eccellenze al femminile

ROMA, 13 MAG - Stefania Andreoli, Sonia Peronaci, Alice Pasquini, Barbara Bonansea, Antonia Klugmann, Paola Fraschini, Cristina Fogazzi, Marina Spadafora sono le prime vincitrici del Premio Domina. Infatti in occasione del lancio della nuova serie Sky Original DOMINA - che debutterà per intero su Sky e NOW il 14 maggio - Sky ha deciso di istituire questo nuovo Award dedicato alle donne. L'incredibile storia di Livia Drusilla offre l'occasione per dedicare un premio ad alcune fra le donne che in questi anni, in Italia, più sono state espressione dei valori cardini dell'empowerment femminile. La silhouette della statuetta del PREMIO DOMINA raffigura propria Livia Drusilla. Ambassador del PREMIO DOMINA è Kasia Smutniak, scelta non solo perché interpreta Livia nella serie Sky Original, ma anche in quanto donna che incarna perfettamente questi valori. Le donne che sono state premiate sono: Stefania Andreoli: considerata tra le più importanti psicoterapeute dell'adolescenza italiane. Sonia Peronaci: cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger italiana. Alice Pasquini: street artist, illustratrice e scenografa. Barbara Bonansea: calciatrice italiana, tra le più notevoli marcatrici del panorama italiano. Antonia Klugmann: senza dubbio uno degli Chef più noti d'Italia. Paola Fraschini: 7 volte campionessa del mondo di pattinaggio artistico a rotelle. L'Estetista Cinica: Cristina Fogazzi è imprenditrice e influencer del settore del beauty, che si è resa negli anni un modello per l'empowerment femminile. Marina Spadafora: Coordinatrice nazionale di Fashion Revolution, i cui progetti sociali e non solo ambientali puntano soprattutto sull'empowerment femminile. (ANSA).