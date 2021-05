Covid: vaccinazione straordinaria personale scuole Trentino

TRENTO, 13 MAG - E' stata inviata questa mattina dal Dipartimento salute la comunicazione di una seduta di vaccinazione straordinaria per il personale scolastico del Trentino, allo scopo di garantire che le tempistiche della seconda dose non coincidano con l'esame di stato. Lo ha annunciato in Consiglio provinciale l'assessore all'istruzione, Mirko Bisesti, nel corso dell'esame degli ordini del giorno collegati alla manovra finanziaria urgente per soccorrere imprese e famiglie. (ANSA).