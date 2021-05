Travolta mentre attraversa strada in carrozzina,morta 70enne

RIMINI, 12 MAG - Una donna di 70 anni, disabile su sedia a rotelle, è deceduta dopo essere stata investita mentre attraversava sulla strisce pedonali questa mattina a Rimini, sulla via Flaminia. La donna è stata travolta da una Yaris che procedeva verso Sud. Soccorsa dal 118 e trasportata in Pronto Soccorso all'Ospedale "Infermi" è deceduta dopo qualche ora. Sul posto per i rilievi dell'incidente la polizia municipale. (ANSA).