Vaticano: Tribunale si allarga, udienze anche ai Musei

CITTA DEL VATICANO, 12 MAG - Il Tribunale vaticano amplia i propri spazi. Le udienze in futuro si terranno anche nell'ex Laboratorio Polifunzionale dei Musei vaticani. Lo ha detto il Presidente del Tribunale Giuseppe Pignatone al termine dell'udienza di oggi sui presunti abusi al Preseminario annunciando che la prossima udienza, il 7 giugno, si terrà in questa nuova aula "se sarà pronta". L'utilizzo di una seconda aula è legata anche alla necessità di rispettare le norme Covid nei processi dove il numero di persone è consistente, per esempio, per l'interesse e la presenza della stampa. (ANSA).