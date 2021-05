Covid: Draghi su matrimoni fondamentale avere pazienza

ROMA, 12 MAG - "Capisco la preoccupazione di chi si accinge a sposarsi. Il festeggiamento è un desiderio che abbiamo avuto tutti ma è fondamentale avere pazienza per evitare che una occasione di gioia e spensieratezza si trasformi in un potenziale rischio per i partecipanti". Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi al question time. (ANSA).