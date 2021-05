Il Basquiat di Giammetti sfiora il record da Christie's

NEW YORK, 12 MAG - Pioggia di dollari alle aste di New York: nella prima serata dedicata da Christie's all'arte degli ultimi 40 anni, il grande teschio del 1983 "In This Case" di Jean-Michel Basquiat è stato venduto per oltre 93 milioni, ben oltre i 50 milioni della stima di partenza. Record sfiorato tra i molti stabiliti nel corso della notte: l'anonimo acquirente ha pagato 17 milioni di dollari in meno rispetto a un altro teschio del 1982, "Untitled", comprato tre anni fa per 110,5 milioni di dollari dal miliardario giapponese Yasuku Maezawa, e sette milioni di dollari in meno di un altro Basquiat venduto privatamente l'anno scorso dal collezionista Peter Brant al miliardario degli hedge funds Ken Griffin. Anche se Christie's non ha confermato, il quadro è stato offerto da Giancarlo Giammetti, il co-fondatore della Maison Valentino, che l'aveva acquistato nel 2007 dal gallerista Larry Gagosian per la penthouse con vista su Central Park dove fu fotografato nel 2013 dalla rivista "Architectural Digest". In precedenza "In This Case" era stato battuto da Sotheby's nel 2002 per 999.500 dollari: il nuovo prezzo rappresenta un incredibile aumento del valore di ben 90 volte in quasi due decenni. A testimonianza dell'interesse dei collezionisti per Basquiat, il quadro di Giammetti non è il solo al centro delle aste newyorchesi di primavera: "VersusMedici", che l'enfant prodige della Street Art completò nel 1982, è il 13 maggio in palio da Sotheby's con una stima tra 35 e 50 milioni di dollari: "Sarà un duello: Basquiat contro Basquiat", ha detto il gallerista e collezionista Alberto Mugrabi davanti alla possibilità nell'arco di 48 ore entrambe le opere entrino nell'Olimpo dei quadri più costosi dell'artista, morto nel 1988 a soli 27 anni. (ANSA).