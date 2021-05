Covid: Meloni,mozione Fdi per conciliare libertà e sicurezza

ROMA, 11 MAG - "Dopo più di un anno dall'inizio della pandemia appare ancora difficile, pena essere accusati di negazionismo, chiedere un bilanciamento tra libertà e sicurezza, tra diritto al lavoro e tutela della salute, tra legittime pretese dei giovani a vivere la loro gioventù e degli anziani e fragili ad essere protetti. Ora è arrivato il momento di iniziare a conciliare questi aspetti e per questo Fratelli d'Italia ha presentato una mozione che verrà votata giovedì 13 maggio. Sì ai protocolli di sicurezza, No alle limitazioni arbitrarie delle libertà. Ci auguriamo che tutte le forze politiche concentrino gli sforzi per permettere alla nostra Nazione di tornare a vivere". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni. (ANSA).