Al Washington Post per la prima volta una donna direttore

NEW YORK, 11 MAG - Per la prima volta nei 144 anni di storia del Washington Post una donna è stata chiamata alla direzione del giornale. Sally Buzbee dell'Associated Press ha preso il posto di Martin Baron che alla fine di febbraio è andato in pensione. Buzbee, attualmente direttore esecutivo e vicepresidente dell'Ap, prenderà la guida di una redazione di un migliaio di persone in giugno. La nomina si aggiunge a quelle recenti di donne che hanno assunto il timone di testate prestigiose, tra queste un mese fa l'italiana Alessandra Galloni, prima donna a capo della Reuters. (ANSA).