Viadotto A12 vietato a tir, servono lavori

GENOVA, 11 MAG - Chiuso al traffico pesante il viadotto Valle Ragone, in A12, tra Lavagna e Sestri Levante. La chiusura è scattata nel pomeriggio e riguarda i mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. La decisione è stata presa da Aspi e ministero delle Infrastrutture dopo che durante i sopralluoghi periodici è stata riscontrata una 'carenza del viadotto rispetto ai carichi pesanti' secondo le norme di sicurezza amplificate entrate in vigore da alcuni mesi. Aspi sottolinea "la piena stabilità dell'infrastruttura, che resta pienamente fruibile al transito dei veicoli leggeri". La decisione ha fatto scattare le polemiche, prime fra tutti quelle dei sindaci di Lavagna e Sestri Levante. "Apprendiamo con preoccupazione della chiusura del viadotto, vogliamo conoscere le ragioni, la durata del provvedimento e chiediamo di minimizzarlo anche in considerazione del disagio che ne deriverà per la viabilità ordinaria", scrivono ad Aspi i sindaci di Sestri Levante Valentina Ghio e Gian Alberto Mangiante. "Mi chiedo - dice Ghio - come sia possibile che oggi, dopo le numerose segnalazioni, si renda necessaria questa misura così impattante, peraltro evidenziata solo a seguito dell'ispezione del ministero". Il m5s parla di 'evidente ammaloramento", la deputata di Cambiamo Manuela Gagliardi sottolinea che "si parla addirittura del rischio di un Morandi-bis, ciò e' assolutamente inammissibile". Il Pd chiede a Aspi di chiarire e la Regione chiede l'apertura immediata dei caselli e che personale di Aspi aiuti per gestire la viabilità ordinaria. (ANSA).