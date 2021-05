Mattarella,David Donatello oggi rappresenta segnale speranza

ROMA, 11 MAG - "Il David scandisce una festa importante per il nostro Paese. L'anno scorso non è stato possibile svolgere questa cerimonia quest'anno averla potuto svolgerla rappresenta un segnale di ripartenza e di speranza". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della cerimonia per i David di Donatello. (ANSA).