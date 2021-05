Giustizia:Fi,con proposte Cartabia luce in fondo al tunnel

ROMA, 11 MAG - "Il pacchetto del ministro Cartabia per la riforma della giustizia ci soddisfa, si intreccia con tante proposte storiche di Forza Italia, ha un profilo garantista e soprattutto ha come obiettivo quello di ricostruire un sistema azzoppato, ristabilendo un principio di civiltà giuridica. Vengono archiviati gli errori commessi e perpetrati negli ultimi anni, viene rivista in modo intelligente la prescrizione, il pm non potrà appellare le sentenze di assoluzione, vengono previsti interventi per ridurre sensibilmente la durata del processo civile. Un disegno coraggioso, che potrebbe davvero cambiare il volto della giustizia nel nostro Paese e che si rende indispensabile per non perdere le risorse europee del Recovery Plan. Finalmente vediamo la luce in fondo al tunnel. Toccherà alle forze politiche che sostengono il governo Draghi dimostrare maturità e perseguire fino in fondo questi importanti obiettivi". Così Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e componente della Commissione Giustizia di Montecitorio. (ANSA).